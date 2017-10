Wielrenner De Bruyn naar Middelkamp

wielrennen (foto: Omroep Zeeland)

"Na negen jaar Arrow wilde ik niet zomaar naar een wildvreemde ploeg gaan", legt De Bruyn zijn keuze voor Middelkamp uit. "Bij Middelkamp ken ik een aantal jongens. Ook ploegleider Peter Gödde. Hij heeft mij benaderd en ik heb een goed gevoel bij de ploeg. Ze hebben flinke stappen gemaakt in de begeleiding van renners."



De Bruyn eindigde het afgelopen jaar op de twintigste plaats bij het Nederlands kampioenschap voor eliterenners zonder contract. Daarnaast reed hij korte uitslagen in de criteriums van Kruiningen (tweede plaats), Hoogerheide (derde), Nieuw-Vossemeer (vierde) en Philippine (zesde).



ZRTC Theo Middelkamp wil in 2018 promoveren naar de Topcompetitie, het hoogste amateurniveau in Nederland. De Bruyn is de vijfde nieuweling in de selectie van Middelkamp, die nu uit 23 renners bestaat.

