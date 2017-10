100.000 bezoekers en dus een Gouden Film voor Weg Van Jou

Weg van Jou is een gouden film (foto: Omroep Zeeland)

Niet verwacht

Regisseur Jelle de Jonge, de initiatiefnemer van de film Jan Lievens en mede-producer Nynke van der Ploeg waren zichtbaar verguld met de onderscheidingen. ,,Je hoopt er stiekem op dat de film gaat lopen, maar dit had ik niet verwacht," zei regisseur De Jonge. De film 'Weg Van Jou' heeft sinds de landelijke première in Amsterdam op 9 oktober dus ruim 100.000 bezoekers getrokken.

De film van Jelle de Jonge speelt zich grotendeels af in Zeeuws-Vlaanderen. Vorige week werd al bekend dat het de best bezochte film ooit is in CineCity in Terneuzen met ruim 12.000 verkochte kaartjes.

In november volgt de Belgische première.