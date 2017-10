Reanimatie op Rondweg Koudekerke

Reanimatie Koudekerke (foto: HV Zeeland)

Afgesloten

Een ambulance, een brandweerteam en twee politiewagens werden opgeroepen. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd. Ook de traumahelikopter uit Rotterdam werd gealarmeerd en landde op de Rondweg. Die was vanwege het incident ruim anderhalf uur afgesloten.

Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.