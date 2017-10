Man uit Haamstede aangehouden in drugslab

Een 48-jarige man uit Burgh-Haamstede is in een chalet op een recreatiepark in Oostvoorne vanavond gearresteerd in een drugslab. Er werden nog drie mannen aangehouden: een 44-jarige man uit Rozenburg en twee mannen van 30 en 38 jaar uit Colombia.

Aanhouding door de politie (foto: OZ) Chemische stank Na een tip kwam de politie poolshoogte in het recreatiepark Kruininger Gors omdat er vanuit een bungalow een sterke chemische stank was te ruiken. Het pand moest eerst worden geventileerd voordat de forensische opsporing naar binnen kon. Daar werd een onbekende hoeveelheid drugs en chemicaliën aangetroffen. De drugs en chemicaliën zijn in beslag genomen. De politie is nog tot in de nacht bezig met onderzoek, aldus een woordvoerster van de politie.