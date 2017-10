Zeeland wordt wakker: De Combinatie, Gouden Film en geld voor scholen

(foto: Omroep Zeeland)

De Combinatie

Het gedeelte van De Combinatie in Vlissingen dat wordt onderzocht, blijft zeker nog twee weken gesloten. Dat is de uitkomst van de eerste onderzoeken die vandaag zijn begonnen. De gemeente laat weten dat er meer onderzoek nodig is, maar dat er geen acuut gevaar is.

Lees ook:

Weg van Jou is een gouden film (foto: Omroep Zeeland)

Gouden film

De regisseur en de twee co-producers van de film 'Weg Van Jou' hadden iets weg van popartiesten. Ze kregen vanavond een gouden onderscheiding in de filmzaal van CineCity in Terneuzen. Voor hun film is inmiddels een recordaantal kaartjes verkocht: 100.000!

Lees ook:

Het Zwin College in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Oppositie wil geld voor Zeeuws-Vlaanderen

De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA willen dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor het behoud van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Ook willen ze laten onderzoeken of Zeeuws-Vlaanderen nét zo'n uitzonderingspositie kan krijgen als de Waddeneilanden. De scholen daar hoeven ook niet dicht als ze te weinig leerlingen hebben.

Lees ook:

Joep is één van de nieuwe gezichten van de campagne van SIRE. (foto: Omroep Zeeland)

Hakende Joep

Joep van Damme uit Arnemuiden is één van de gezichten van de nieuwe campagne van SIRE, waarin 17-jarigen kijken naar de toekomst van Nederland. Joep is bekend van het boek JOEP, dat hij in september presenteerde, dat gaat over zijn hobby haken.

Lees ook:

Een Oester bij Ouwerkerk (foto: Lennaert de Looze)

Weer:

Veel bewolking met vanochtend nog een paar spaarzame opklaringen. Het blijft overwegend droog. Bij een matige westenwind, een dikke windkracht vier aan zee, stijgt de temperatuur overdag naar rond de 12 graden, om vanavond zelfs nog iets verder door te stijgen. Vannacht is het bewolkt, maar droog. Morgen klaart het vanuit het zuidwesten op en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 13. Na morgen volgen nog twee overwegend droge en rustige herfstdagen.