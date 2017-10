Weg naast A58 bij Ritthem vol politieauto's na loos alarm

Automobilisten die vanmorgen over de A58 reden ter hoogte van Ritthem zullen zich even hebben afgevraagd wat er gaande was bij bouwcentrum Logus. De straat voor de winkel stond vol met politieauto's met blauwe zwaailichten nadat in de bouwmarkt een overvalarm was afgegaan. Het bleek loos alarm.

Loos alarm bij bouwcentrum Logus (foto: Omroep Zeeland) De weg voor het bouwcentrum, de Marie Curieweg, is te zien vanaf de snelweg A58 dus trokken de blauwe zwaailichten veel bekijks. Toch was er niets aan de hand, vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "We krijgen dit soort loze meldingen wel vaker, in heel Zeeland-West-Brabant gemiddeld zo'n vijf tot acht keer per dag, schat ik." 'Straat vol politieauto's' "Wanneer ergens een overvalalarm afgaat, doordat iemand bijvoorbeeld per ongeluk ergens op een knopje drukt of iets dergelijks, dan gaan alle beschikbare politie-eenheden er meteen naartoe", legt Uytdehage uit. "En dan staat al gauw de straat vol met tien politieauto's." Dat was vanmorgen rond 07.00 uur dus ook het geval bij het bouwcentrum aan de Marie Curieweg. Maar net als bij die vijf tot acht andere dagelijkse loze meldingen was er ook hier niets aan de hand.