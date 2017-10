Arjan Erkel wil inspireren met voorstelling over gevangenschap

Arjan Erkel vertelt over zijn tijd als gijzelaar (foto: arjanerkel.nl)

Het is volgens Erkel niet alleen een verhaal over zijn ervaringen, maar ook deels een muziekvoorstelling. Hij wordt daarbij begeleidt door Jan Wilm Tolkamp, de laatste gitarist van de band Normaal. Daarbij zingt hij ook zelf. "Maar niet te veel, want dan lopen de mensen weg", grapt hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.​

Tijdens zijn gevangenschap had hij naar eigen zeggen veel steun aan bepaalde nummers, zoals Green Green Grass of Home van Tom Jones en Folsom Prison Blues en San Quentin van Johnny Cash. Maar Oerend hard van Normaal werd zijn lijflied in die periode, zozeer zelfs dat zijn gijzelnemers het nummer fonetisch mee konden zingen. Vandaar ook de keuze voor Normaal-gitarist Tolkamp als begeleider.

Vechtlust

Toch blijft het hoofdbestanddeel van de voorstelling zijn ervaringen: verdriet, eenzaamheid, veerkracht en vechtlust, maar het is ook een verhaal geworden vol humor en zelfspot. Zo vraagt hij zich hardop af of hij te ver ging door met zijn ontvoerders te boksen, hen sekstips te geven en hen zo ver te krijgen hem een kalashnikov in zijn handen te drukken. Of was dit pure overlevingsdrang?

Met zijn voorstelling wil hij mensen activeren om dingen in hun leven te veranderen waar ze het niet mee eens zijn. "Dat kan een confronterend gesprek zijn met een baas of met iemand in je omgeving die je belemmert", legt Erkel uit. "Tijdens mijn gevangenschap heb ik geleerd dat je je daar overheen moet zetten en voor jezelf op moet komen om de omstandigheden voor jezelf te verbeteren. En ik wil anderen inspireren om dat ook te doen."

Westdorpe

Het verhaal van Erkel's gevangenschap is onlosmakelijk verbonden met Westdorpe, de woonplaats van zijn ouders. Zij zetten destijds alles op alles om hem vrij te krijgen. Er hingen posters voor de ramen, kinderen lieten ballonnen op en dorpsbewoners zamelden handtekeningen in om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten.

Na zijn vrijlating in april 2004 werd Arjan Erkel als een held onthaald door de inwoners van Westdorpe. Hij maakte een rondrit door het dorp in een cabriolet en werd toegezwaaid door dorpsgenoten. Er werd zelfs een pad in het dorp naar hem vernoemd. Hij heeft dan ook fijne herinneringen aan die periode. "Het was heel bijzonder om te zien dat zoveel mensen blij waren dat ik weer vrij was", zegt hij nu.

Theatertoernee

De afgelopen tien jaar schreef Arjan Erkel onder meer meerdere boeken over zijn tijd als gijzelaar. Ook richtte hij samen met anderen in 2008 de stichting Free a Girl op. Deze stichting richt zich op het bevrijden van jonge meisjes uit de prostitutie. Nu volgt er dus een theatertour, Vrijheid van denken en doen, die begint op 14 november in Rotterdam. Op 14 april treedt hij op in Zaamslag.