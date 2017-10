'Overheid moet dramatische terugloop insecten stoppen'

In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden, zo blijkt uit een recent Duits onderzoek. Volgens ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is dit een verontrustende ontwikkeling. Er is volgens hen geen enkele reden om aan te nemen dat het in Nederland beter gaat met de insecten dan in het Duitse onderzoeksgebied. Chiel Jacobusse is het daar mee eens. "Het is nog erger dan ik al dacht, het gaat dramatisch slecht met de insecten."

Giftig

De moderne bestrijdingsmiddelen - neonicotinoïden - zijn volgens Jacobusse de oorzaak van de teruggang. "Daarmee worden de zaden van landbouwgewassen gecoat, zodat de hele plant giftig wordt voor alle insecten. Een rups of een bijtje heeft daar helemaal niets meer te zoeken, en dat leidt tot dramatische gevolgen."

Jacobusse vergelijkt de huidige generatie bestrijdingsmiddelen met DDT. "Een gif dat er in de jaren '60 voor zorgde dat bijna alle roofvogels verdwenen. Gelukkig werd het net op tijd verboden. Voordat het te laat is moeten we ook de neonicotinoïden verboden zien te krijgen. Die zijn funest voor insecten."

Chiel Jacobusse met een van zijn boeken. (foto: Omroep Zeeland)

Jacobusse erkent dat deze middelen nu toegestaan worden. "Spijkerhard aantonen dat ze funest zijn voor de insecten is moeilijk, ook al zijn er wereldwijd honderden onderzoeken die die kant op gaan. Je kan de boeren op dit gebied niets verwijten, het is gewoon zo dat iedereen goedkoop voedsel wil hebben. Zij gebruiken toegestane middelen, het is de overheid die in gebreke blijft. De overheid zou veel kritischer moeten zijn op het gebruik van dit soort middelen. "

Petitie

Een groot aantal natuurorganisaties steunt een petitie waarin het kabinet wordt opgeroepen om een einde te maken aan de daling van de biodiversiteit. Volgens de opstellers van de petitie is het alarmfase 'rood' voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Het kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid.