Autorijden in donker Zeeland is best eng

Er is een lichtpuntje. Eén van de plannen in het regeerakkoord is om de verlichting op snelwegen weer aan te zetten op plekken waar dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Niet mijn hobby

Rijden in het donker is geen hobby van verslaggever Mercy Kamermans. Maar omdat het nog wel even duurt voordat de plannen uit het regeerakkoord worden uitgevoerd én Zeeland dus behoorlijk donkere wegen heeft, ging ze op zoek naar manieren om minder bang te zijn achter het stuur in het donker...

Wanneer je álle lichten op de snelweg zou uitzetten, stijgt het aantal dodelijke slachtoffers met vier procent zo blijkt uit meerdere buitenlandse studies. Als het doven van de lichten wordt beperkt tot rustige, rechte stukken snelweg, zijn de effecten op de veiligheid gering.

Zo donker mogelijk

De strijd tegen milieu- en lichtvervuiling heeft er voor gezorgd dat het steeds donkerder op de wegen is geworden. Ook de provincie Zeeland streeft ernaar om de regio zo donker mogelijk te houden. Snelweg A58 en N-wegen zijn daarom alleen op die plekken verlicht, waar het echt nodig is voor de veiligheid.

Op veel Zeeuwse wegen is het pikkedonker (foto: Omroep Zeeland)

Een oplossing voor mensen die slecht zien in het donker is de nachtbril, zegt eigenaar Gábor Timmerman van Focus Optiek in Middelburg. "De gele glazen van de bril geven meer contrast en halen het blauwe strooilicht weg. We kunnen ook speciaal geslepen glazen maken die voor minder vertekening zorgen. Het zijn vooral mensen die 's nachts veel op de weg zitten die hier naar vragen."

De nachtbril zorgt voor meer contrast (foto: Omroep Zeeland)

Niet turen

Zeeuwen die het lastig vinden om in het donker te rijden, kloppen niet alleen bij de brillenwinkel aan, maar ook bij rij-instructeur Rinie Vaane uit Middelburg. "Rond deze tijd van het jaar is het altijd raak. De belangrijkste tip is niet te veel turen en focussen. Blijf een beetje naar links en rechts kijken met je ogen en kijk dus niet in de koplampen."