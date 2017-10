Brugincident: camera's Sloebrug beter afstellen

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Utrechtse bureau Intergo in opdracht van de Provincie Zeeland, staat dat het incident is te wijten aan 'onbedoelde handelingsfouten'. De bediener, die de brug op afstand opende, had moeten zien dat er iemand op de brug stond. Maar door de techniek werd dit haar niet makkelijk gemaakt.

Geen vervolging

Op het moment dat de slagbomen op de brug zijn gesloten, schakelt het hoofdscherm namelijk naar camerabeelden van de schepen die op dat moment op de brug af komen varen. In een kleiner scherm is nog wel het wegdek van de brug te zien. Dat scherm heeft de bediener over het hoofd gezien. Haar handelen is echter niet verwijtbaar en zij wordt daarom niet juridisch vervolgd.

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek maakt wel duidelijk dat het zogeheten cameraplan moet worden gewijzigd. Ook de instructies aan de brugbedieners en hun opleiding en training moeten worden verbeterd.

Al eerder was duidelijk geworden dat de vrouw met de fiets zelf onder de slagbomen door is gekropen. Zij was destijds erg geschrokken van haar onbezonnen actie.

