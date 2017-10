Ambulance niet overal in Zeeland op tijd

Woon je tussen Schoondijke en Hoek, de Zak van Zuid-Beveland of op Noord-Beveland? Hopelijk heb je dan nooit een ambulance met spoed nodig. De kans dat die er niet op tijd is, is meer dan aanwezig.

Uit onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van RTL Nieuws uitvoerde, blijkt dat de dichtstbijzijnde ambulancepost namelijk zo ver van deze gebieden verwijderd is, dat een ambulance er vanuit de post onmogelijk binnen de wettelijke norm van vijftien minuten kan zijn. Maar niet alleen deze drie gebieden vallen buiten de norm, dat geldt ook voor plaatsen aan de randen van de gemeente Sluis, de kustlijn van Oostkapelle en die van het Veerse Meer, het puntje van Tholen, Sint Philipsland, een strook rond Ossenisse en het Land van Saeftinghe. Benieuwd of de ambulance in jouw woonplaats op tijd kan arriveren? Bekijk de interactieve kaart van de Rijksuniversiteit Groningen. Echt verrassend nieuws is dit niet, uit cijfers uit 2015 blijkt dat 7,1 procent van de ambulances in Zeeland later dan een kwartier na de melding arriveerde. Lees ook: Aanrijtijden ambulances verbeteren niet overal