Hardop denken over kansen voor Hulst aan zee

In Kloosterzande werd gebrainstormd over toeristischer kust (foto: Omroep Zeeland)

Aantrekkelijk

Zo'n 50 belangstellenden bogen zich in groepjes in een zaal van Hotel van Leuven in Kloosterzande over een vijftal tafels met kaarten van Paal, Ossenisse, Walsoorden, Emmadorp en Perkpolder. Ze dachten met elkaar na over hoe die plaatsen aantrekkelijker kunnen worden voor toeristen, zowel uit eigen streek maar ook van buiten de provincie.

"Aan de Westerschelde is het genieten voor recreanten. Binnendijks, buitendijks en bovendijks kan iedereen de Schelde beleven," aldus wethouder Diana van Damme. De gemeente wil in samenwerking met de bewoners inventariseren wat de mogelijkheden zijn aan de kust van de Westerschelde. In het gemeentelijke Toeristische Ontwikkelingsplan 2016-2020 is de ontwikkeling van de Westerscheldekust een belangrijk speerpunt.

Eind november is de tweede brainstormsessie gepland. Volgens een medewerker van de provincie zal begin volgend jaar gestart worden met de realisatie van de plannen van de bewoners, met Europese subsidie.