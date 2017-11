Peter Toussaint zingt in Zuid-Afrika over Zeeland

Peter Toussaint - Home

De liefde bracht Peter veertien jaar geleden naar Zuid-Afrika. Hij geniet volop van het leven daar: "We hebben hier een heerlijke lifestyle. Het klimaat is net dat kleine beetje beter dan in Zeeland. We hebben hier zo'n acht, negen maanden zomer per jaar. Als muzikant is het leven hier ook goed."

Goed geregeld

Natuurlijk zijn er nog meer verschillen: "Er is hier veel vrijheid. In Nederland is alles heel goed geregeld. In Zuid-Afrika is dat een stuk minder. Dat heeft z'n voor- en z'n nadelen. Ik vind dat wel fijn."

Thuiskomen is voor mij Zeeland! Maar na twee weken wil ik ook weer naar huis." Muzikant Peter Toussaint uit Zuid-Afrika

Positief

In Zuid-Afrika schrijft hij muziek, speelt hij muziek en geeft hij een beetje les. "Ik vind het allemaal heerlijk. Ik benader alles zo positief mogelijk." Toch mist hij bepaalde dingen, de open lucht, de frisse wind. De single Home gaat over het gevoel van thuiskomen: "Dat gevoel in dit verband is natuurlijk mijn vrouw, maar thuiskomen is voor mij Zeeland! Maar na twee weken wil ik ook weer naar huis."

Het weer is elke dag hetzelfde in Zuid-Afrika. Ook is de veiligheidssituatie een punt van zorg. "Je moet altijd een beetje uitkijken wat andere mensen hier doen."