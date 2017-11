Zeeuwen bijna ongezondst van Nederland

In Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen voelt men zich het ongezondst. (foto: Adam)

Om de vier jaar wordt door alle Nederlandse GGD een een grote gezondheidsenquête gehouden. De Zeeuwse resultaten waren eerder dit jaar al bekend, maar nu ook de resultaten van de andere provincie daarnaast liggen, komen de Zeeuwen, naar hun eigen zeggen, niet goed gezond uit naar voren. De Friezen voelen zich het gezondst.

In onderstaande grafiek zijn de percentages ook uitgesplitst naar de leeftijdsgroepen onder en boven de 65 jaar. Daaruit blijkt dat het algehele ongezonde gevoel vooral bij de 19 tot 65-jarige Zeeuwen sterker is dan bij hun leeftijdsgenoten in de rest van het land.

Maar wanneer naar de oorzaken van ongezondheid wordt gekeken, lijkt het in Zeeland wel mee te vallen. De Zeeuwen zitten met 51 procent overgewicht wel iets boven het landelijk gemiddelde (49 procent), maar inwoners van Limburg, Drenthe en Flevoland zijn vaker te dik dan de Zeeuwen.

En Zeeuwen doen het helemaal goed als het om bewegen gaat. In Nederland voldoet 63 procent van de bevolking aan de bewegingsnorm, maar in Zeeland is dat zelfs 66 procent. Alleen in Overijssel doen de mensen het iets beter.

Gemeenten

Het ongezonde gevoel van de Zeeuwen is vooral iets van de Vlissingers en de Zeeuws-Vlamingen. Tholenaren voelen zich het gezondst.