File op A58 nadat vrachtwagen in vangrail belandt

Op de A58 van Vlissingen richting Bergen op Zoom is ter hoogte van het knooppunt Markiezaat een vrachtwagen tegen de vangrail op de middenberm gereden. Daardoor is in beide richtingen maar één rijbaan open en dat zorgt voor file.

De bergingswerkzaamheden duren tot 15.00 uur vanmiddag. (foto: Foto Roland de Jong) De vrachtwagen heeft een een stuk vangrail kapotgereden over een lengte van 300 meter. Momenteel wordt de vrachtwagen geborgen en gelekte diesel uit de middenberm verwijderd. Dat duurt waarschijnlijk tot 15.00 uur, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Na de avondspits wordt de vangrail gerepareerd. Automobilisten op de A58 moeten in beide richtingen rekening houden met een half uur vertraging, volgens de ANWB. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.