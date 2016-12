Volg Sail de Ruyter bij Omroep Zeeland

Omroep Zeeland is neergestreken in de Dokhaven in Vlissingen. Daar is op locatie een studio ingericht vanwaaruit radiouitzendingen worden gemaakt, die ook in beeld worden gebracht. Verslaggevers maken voortdurend bijdragen vanaf het Sail-terrein. Ook in de nieuwsuitzendingen van de omroep is er veel aandacht voor het maritieme evenement in Vlissingen.Zaterdag is de Vlootschouw via de televisie te volgen. Naast een dagelijkse Sail-Verzeeuwigd en een uitgebreide terugblik in de Editie van maandag, zendt Omroep Zeeland vrijdagavond bovendien een maritieme Trugkieke uit en op zondagavond een registratie van een optreden van de Friese singer-songwriter Elske DeWall.