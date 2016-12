Organisatie Sail: subsidie betaalt zich terug

Het gaat volgens Van Dooren niet alleen om de inkomsten van de bezoekers deze vier dagen van het evenement, maar ook om toekomstige inkomsten. Als bezoekers van Sail de Ruyter deze dagen een goede indruk krijgen van Vlissingen, komen ze in de toekomst mogelijk nog eens terug en dan geven ze opnieuw geld uit in Vlissingen.De 250.000 euro die de gemeente besteedt aan Sail de Ruyter is flink hoger dan vorig jaar. Toen kreeg de kleinere versie van het evenement, Vlissingen Maritiem, 17.000 euro subsidie.De provincie wil weten hoe mensen grote evenementen in Zeeland beleven en hoeveel ze er uitgeven. Onderzoeksinstelling Scoop ondervraagt daarom bezoekers van het maritieme evenement . Er worden kaarten uitgedeeld met de vraag een online-enquete in te vullen.