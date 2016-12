Marineschip Zeeland in dienst gesteld

VLISSINGEN - Het marineschip 'Zeeland' is vanmiddag officieel in dienst gesteld. Dat gebeurde tijdens Sail de Ruyter in Vlissingen. Normaal vinden dit soort ceremonies plaats in Den Helder, maar vanwege Sail de Ruyter gebeurde dat voor deze ene keer bij scheepswerf Damen in Vlissingen. Daar is het marineschip ook gebouwd.