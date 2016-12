Sail de Ruyter 2013 breekt record na record

VLISSINGEN - Sail de Ruyter in Vlissingen heeft vele records gebroken. Zo heeft het maritieme evenement ruim 300.000 bezoekers getrokken, dat is meer dan er ooit bij een evenement in Vlissingen zijn geweest.



Verder stond de teller van de vaartochten halverwege de slotdag, zondag, al op 2500. Bij de vorige editie in 2007 waren dat er maar 400.



Opnieuw

Het is nog zeer de vraag of over vijf jaar opnieuw het grote maritieme evenement Sail de Ruyter wordt gehouden. De huidige organisatie heeft de afgelopen vijf jaar toegewerkt naar het einddoel in 2013.



Of opnieuw genoeg mensen kunnen worden gevonden om een grote Sail op poten te zetten staat nog niet vast. Bestuurslid Jack de Boo van Uijen wijst erop dat het steeds lastiger is om te voldoen aan de strenge eisen die de overheid stelt op het gebied van veiligheid.



Hoogtepunt

Sail de Ruyter is het grootste publieksevenement van Zuid-West-Nederland. Het hoogtepunt, de vlootschouw voor de Vlissingse boulevards, trok zaterdag alleen al zo'n 100.000 bezoekers.



Foto: Albert Dijkstra.