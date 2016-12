OOST-SOUBURG - De inschrijving voor de Delta Ride for the Roses 2015 gaat dinsdag aanstaande van start. Dagelijks provinciebestuurder Ben de Reu geeft om 17 uur de aftrap op de bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen van Goes.

De Zeeuwse editie van de Ride for the Roses is op zaterdag 13 juni 2015. In 2014 was Goes gastgemeente voor de landelijke editie van de Ride for the Roses. Er werd een opbrengst van bijna 1,2 miljoen euro gerealiseerd.



KWF

De Ride for the Roses is een fietsevenement voor KWF Kankerbestrijding. De Zeeuwse Delta Ride for the Roses wordt voor de zesde keer gehouden. Aan de vijfde editie in 2013 deden zesduizend fietsers mee.