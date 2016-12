Contacta heeft geen last van crisis

GOES - De Zeeuwse bedrijvenbeurs Contacta is vandaag voor de 28e keer van start gegaan. Thema dit jaar is de Nieuwe Wereld. Zo'n 350 bedrijven zijn vertegenwoordigd in de Zeelandhallen in Goes.

Ieder jaar groeit Contacta een beetje en ook dit jaar is de beurs weer een stukje groter. Er staan meer bedrijven en dat betekent volgens organisator Perry Kentin ook dat er dit jaar meer bezoekers komen.Contacta heeft dus geen last van de crisis. In tegendeel zelfs, volgens Kentin speelt de crisis juist in het voordeel van de netwerkbeurs. Hij is bang dat wanneer het weer goed gaat met de economie, bedrijven genoeg werk hebben en Contacta niet meer nodig hebben.Op dit moment blijven de bedrijven komen. Zo'n bedrijf is H4A uit Sas van Gent. Het bouwbedrijf heeft een aantal jaar niet op de beurs gestaan, maar vond het nu wel weer tijd om te terug te komen. Ze staan vooral op de beurs om naamsbekendheid te krijgen. H4A heeft tienduizend euro geïnvesteerd in een plekje op de beurs. Daar zitten ook alle kosten bij van de voorbereiding en het personeel.De bedrijvenbeurs is vooral een netwerkbijeenkomst om te kijken en gezien te worden. Op zo'n 15.000 vierkante meter staan allerlei bedrijven met stands waarin ze zichzelf presenteren. Daarnaast zijn er verschillende workshops en lezingen, onder andere door mediamagnaat Derk Sauer en sportverslaggever en presentator Jack van Gelder.Het thema 'De Nieuwe Wereld' moet ondernemers inspireren om naar het hier en nu te kijken. "Na een periode van crisis, is dit de nieuwe wereld. Dit is het, wat er nu allemaal is. We moeten stoppen met achteruit kijken, dit is hier en nu," aldus organisator Perry Kentin.