Nominaties Emergo 2014 bekend

GOES - De bedrijven AWWS, New Motion, SieTec en Timesavers zijn genomineerd voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2014. Dat is vanmiddag bekend gemaakt tijdens de netwerkbeurs Contacta in Goes. De Emergo is een prijs van de Provincie Zeeland en de Kamer van Koophandel die sinds 2003 ieder jaar wordt uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd.