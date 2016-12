Vlissingen krijgt weer grote Sail de Ruyter

VLISSINGEN - Vlissingen krijgt weer een grote Sail de Ruyter. Dat meldt de stichting op haar website. Het zeilevenement wordt gehouden in 2019. De laatste grote Sail, met tallships, optredens en kleine bootjes, was twee jaar geleden.

Vervolg

Voorzitter Dick Schipper van Sail de Ruyter weet nog niet hoe het evenement er precies gaat uit zien. "2013 was een groot succes. Veel mensen vroegen of het een vervolg kon krijgen. Eerst hebben we de boot nog afgehouden, maar inmiddels kunnen we melden dat er in 2019 een vervolg gaat komen."



Steun

De gemeente Vlissingen en het provinciebestuur hechten er grote waarde aan dat er een nieuwe sail komt. Volgens Schipper is het, in overleg met die partijen en met steun van vooral het maritieme bedrijfsleven, mogelijk een nieuwe sail te organiseren.



Budget

In 2013 was het budget 1,2 miljoen euro. De omzet was 1,6 miljoen, meldt Schipper. "Daarnaast besteedde elke bezoeker volgens een onderzoek van Scoop nog eens 20 euro. Met 300.000 bezoekers leverde dat nog eens 6 miljoen euro extra op. Ook de positieve publiciteit in binnen- en buitenland is een reden om een nieuwe sail na te streven."



Vlissingen Maritiem

Voordat in 2019 de grote Sail de Ruyter wordt gehouden komen er in de tussentijd twee edities van het kleinere Vlissingen Maritiem. Dit jaar op 28, 29 en 30 augustus, om te vieren dat Vlissingen 700 jaar stadsrechten heeft. In 2017 wordt Vlissingen Maritiem ook georganiseerd. In de tussenliggende jaren 2016 en 2018 wordt Rescue Vlissingen georganiseerd.