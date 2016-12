Zo'n 70.000 mensen bezoeken Vlissingen Maritiem

VLISSINGEN - Vlissingen Maritiem is door zo'n 70.000 mensen bezocht. Dat zegt Dick Schipper van de organisatie. Dat is vooral te danken aan de drie dagen mooi weer. In 2017 is de volgende Vlissingen Maritiem.



Eens in de twee jaar

De organisatie heeft bewust ervoor gekozen het evenement eens in de twee jaar te organiseren. "Tot een paar jaar geleden deden we dit jaarlijks," zegt Schipper. "Dat was niet meer vol te houden als volledige vrijwilligersorganisatie. Elke twee jaar is goed. In het tussenliggende jaar is het Rescue Vlissingen."



700 jaar

De gemeente Vlissingen bestaat dit jaar 700 jaar en is partner van Vlissingen Maritiem. "We werken erg prettig samen en worden weliswaar met weinig geld ondersteund, maar wel met diensten en middelen," aldus Schipper. "Het evenement is financieel vooral afhankelijk van het bedrijfsleven."



Sail de Ruyter

Over twee jaar dus weer een Vlissingen Maritiem. Sail de Ruyter wordt weer in 2019 georganiseerd.