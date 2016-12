Wie wint de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2015?

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo is een initiatief van de Provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. De Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd.Een Mossel Zaad Invanginstallatie (Jansen Tholen), woonaccessoires van gerecycled afval (Dragon Plastics), een social media coffeebar (Shinemark), videoanalyses voor topcoaches en voetbaltrainers ( Provispo ) en een speciale auto – de Urban Garbage Mover – speciaal voor het inzamelen van afval op moeilijk bereikbare plaatsen (Vandenende).Alle vijf maken ze kans op de titel Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2015. Kijk op www.omroepzeeland.nl/emergo voor meer informatie over de genomineerde bedrijven.Een vakjury bepaalt wie de Emergo 2015 wint en ook het publiek heeft een stem. Via de website van Omroep Zeeland kan er gestemd worden voor de Emergo Publieksprijs. Op woensdag 4 november, op de netwerkbeurs Contacta, worden de winnaars bekend gemaakt. De winnaar krijgt een oorkonde en een kunstwerk van een Zeeuwse kunstenaar.Vorig jaar won het bedrijf Timesavers International uit Goes de vakprijs . De publieksprijs ging toen naar SieTec Industrial Automation.

> Breng hier je stem uit voor de Emergo Publieksprijs