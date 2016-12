CineCity gaat meebetalen aan FbtS

VLISSINGEN - Cinecity en Film by the Sea gaan nauwer samenwerken. Waar het filmfestival in voorgaande jaren nog de ruimte huurde van CineCity gaat de bioscoop nu meebetalen aan het festival en neemt het bioscooppersoneel een deel van de organisatie over. Hoeveel de bioscoop neertelt, is niet bekend.



Moeilijke keuzes

Zonder hulp van de bioscoop zouden er volgens Manon de Weerd van Film by the Sea moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. "Alle festivals hebben last van bezuinigingen vanuit de provincie. Dan word je gedwongen om bepaalde dingen weg te laten uit het programma. En wordt het aanbod kariger."



Koers

Festivaldirecteur Leo Hannewijk blijft de koers van het festival bepalen. "Wat dat betreft verandert er niets", benadrukt De Weerd. Hannewijk zelf is enthousiast over deze samenwerking: "We kunnen ons hierdoor nog meer richten op de inhoud en uitstraling van het festival. Voorwaarde is natuurlijk dat er nu niet nog meer bezuinigd wordt."



Optredens

Ad Weststrate, eigenaar en directeur van CineCity, denkt dat deze samenwerking goed is voor beide partijen. "Met de nieuwe zaal CCXL kunnen we het programma verrijken met optredens van bekende artiesten en kan het festival meer bezoekers trekken."



Eerste editie

Al sinds de eerste editie van Film by the Sea in 1998 is CineCity de locatie waar het filmfestival wordt gehouden. De 18e editie van Film by the Sea is van 9 tot en met 18 september 2016.