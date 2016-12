Studentenjury maakt nu zelf kans op prijs

OOST-SOUBURG - De internationale studentenjury van filmfestival Film by the Sea is genomineerd voor de Orange Carpet Award van EP-Nuffic. De jury is één van de twee finalisten in de categorie hoger onderwijs.



Jury

Studenten van de Hogeschool HZ in Vlissingen en het University College Roosesevelt (UCR) in Middelburg beoordeelden de films van het filmfestival en kozen 'Viaje' als beste film. Volgens de jury van de Orange Carpet Awards is het initiatief 'een inspirerend en internationaal project waarbij lokale studenten zich ontwikkelen in een internationaal werkveld'.



Congres

EP Nuffic is een expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. De prijs wordt woensdag 22 maart uitgereikt tijdens het EP-Nuffic Jaarcongres. De finalisten presenteren zich op het congres met een kort filmpje. De stem van de congresbezoekers bepaalt wie uiteindelijk de prijs krijgt.