"Authentiek blijven als ondernemer, dat gaat in Zeeland vanzelf" (video)

GOES - Tijdens het Contacta Congres hebben donderdagavond zo'n vijfhonderd Zeeuwse ondernemers geluisterd naar het verhaal van Jan-Willem van den Dries. Van den Dries is geboren en getogen in Goes en werkt momenteel bij de grootste online retailer ter wereld, Amazon in Londen. Het congres is een aanloop naar de netwerkbeurs Contacta in november in de Zeelandhallen.

Zeeuwse roots

Van den Dries is senior user experience architect bij Amazon en verantwoordelijk voor de structuur en het gebruiksgemak van de website. Zijn Zeeuwse roots helpen hem in Londen. "Zeeuwen staan voor een no-nonsense aanpak", zegt hij. "Wat hebben we er eigenlijk aan? Dat is een vraag die Zeeuwen vaak stellen. Dat komt goed van pas in een marketingwereld waar heel erg veel geld in omgaat. Met beide voeten aan de grond blijven staan."



Eerlijk

Volgens Van den Dries worden klanten steeds mondiger. "Ze zien veel reclame en krijgen veel informatie. Ze kunnen er gemakkelijk doorheen prikken als iets niet klopt. Puur en eerlijk zijn, dat werkt het beste op de langere termijn. En dat is voor Zeeuwen een aanpak die bijna een tweede natuur is."



Authentiek

Van den Dries heeft wel tips voor Zeeuwse ondernemers. "Ook al is de markt in Zeeland zelf niet zo groot, online kun je heel succesvol zijn. Zorg ervoor dat je dan wel authentiek blijft in je branding. Dat is iets wat Zeeland van nature al eigen is. In grote steden over de hele wereld struikelen ze over elkaar heen om die claim waar te maken. In Zeeland gaat dan vanzelf..."