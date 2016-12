Ruden Riemens maakt poster Film by the Sea

VLISSINGEN - De bekende Middelburgse fotograaf Ruden Riemens maakt dit jaar de foto voor het affiche van Film by the Sea. Elk jaar vraagt het Vlissingse filmfestival een andere kunstenaar om de poster te ontwerpen.

Verheugd

De festivaldirectie had jaren geleden al met Riemens afgesproken dat hij een keer de foto voor de poster zou verzorgen. Directeur Hannewijk laat weten dat hij erg verheugd is dat dat nu eindelijk gebeurt. De poster wordt op zeven juni onthuld.



Passie

In het programma de 'De passie van Peijs' van Omroep Zeeland, dat twee weken geleden is uitgezonden, bezocht oud-commissaris van de Koningin Karla Peijs de kunstenaar. Riemens vertelde aan de hand van voorbeelden dat zijn kunst sterk gericht is op Zeeland.

Foto's: Uit 'De passie van Peijs'