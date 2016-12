Ridder Leo, vakjury en poster: Film by the Sea draait warm

VLISSINGEN - Leo Hannewijk, directeur van festival Film by the Sea, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Commissaris van de Koning Han Polman heeft de bijbehorende versierselen uitgereikt. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens de Amuse van het filmfestival.

Competitie

Tijdens die bijeenkomst is ook de nieuwe poster van het festival onthuld en is de vakjury bekendgemaakt door juryvoorzitter Adriaan van Dis. In die jury zitten de schrijvers Saskia Noort, Annelies Verbeke en Jaap Robben, samen met oud-politicus Winnie Sorgdrager, cabaretiere Yentl Schieman en regisseur André van Duren.

Poster

De vakjury beoordeelt 12 nieuwe boekverfilmingen die, als onderdeel van het hoofdprogramma, in competitie worden vertoond. De poster van het festival is dit jaar gemaakt door fotograaf Ruden Riemens en Nilsson communicatiekunstenaars.

Voorproefje

Er werd ook een film vertoond als voorproefje van het Filmfestival dat van 9 tot 18 september gehouden wordt. De film was de voorpremière van de nieuwe film van Tom Tykwer 'A Hologram for the King', gebaseerd op het boek van Dave Eggers met in de hoofdrol Tom Hanks.

Meer bezoekers

Film by the Sea is ontstaan in 1999 en wordt gehouden in Cinecity in Vlissingen. Het festival trekt jaarlijks ruim 42.000 bezoekers. Door de komst van de CCXL-zaal bij Cinecity, met een capaciteit van ruim 700 zitplaatsen, is de verwachting dat het bezoekersaantal dit jaar flink zal toenemen.