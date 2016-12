Meryl Streep in openingsfilm Film by the Sea

VLISSINGEN - 'Florence Foster Jenkins' is dit jaar de openingsfilm van het festival Film by the Sea. De film, met Meryl Streep en Hugh Grant in de hoofdrollen, zal op 9 september tijdens het openingsgala worden vertoond.

Gast

De regie van de film is in handen van Stephen Frears, die ook ‘The Queen’ en ‘Philomena’ heeft gemaakt. Stephen Frears was in 2003 te gast bij Film by the Sea. In de jury van het festival zitten dit jaar onder andere de schrijvers Adriaan van Dis en Saskia Noort en de uit Kruiningen afkomstige cabaretière Yentl Schieman.



Droom

'Florence Foster Jenkins' vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse erfgename en bekend persoon, gespeeld door Streep, die er alles aan deed om haar droom, een groots zangeres worden, uit te laten komen. De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals.