Grand Acting Award voor Claudia Cardinale

VLISSINGEN - Actrice Claudia Cardinale krijgt op 16 september de Grand Acting Award. Cardinale is wereldberoemd geworden door onder meer haar rol in Once Upon a time in the West. Cardinale krijgt de Award tijdens Film by the Sea.

Nog steeds aan het werk

"Cardinale is iemand die we langer naar Vlissingen wilden halen. Ze is 78 jaar en ze acteert nog steeds. Inmiddels heeft ze 135 films op haar naam staan", aldus Leo Hannewijk van Film by the Sea.



Grand Acting Award

De Grand Acting Award wordt uitgereikt aan filmmakers of acteurs die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci en Jan Decleir, Rutger Hauer en Monic Hendrickx de award.



Film by the Sea

Het filmfestival begint op 9 september met het openingsgala. De film 'Florence Foster Jenkins' wordt dan getoond met onder andere Meryl Streep. en Hugh Grant. Tijdens het filmfestival wordt ook een gerestaureerde versie getoond van Once Upon a Time in the West.