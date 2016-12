72-jarige kok maakt 1500 sateetjes voor filmfestival

OOST-SOUBURG - Wat heb je nodig voor een rijsttafel voor vijftienhonderd man? Bij restaurant Bandoeng in Oost-Souburg weten ze het antwoord op deze vraag. Daar wordt namelijk het buffet voor het openingsgala van Film by the Sea gemaakt.

Indisch

Het openingsgala van Film by the Sea is vrijdag 9 september. Er worden zo'n vijftienhonderd gasten verwacht. En die krijgen allemaal een rijsttafel met verschillende Indische gerechten.



Laatste voorbereidingen

Mede-eigenaar Mark Leemans is al maanden bezig om alles te regelen voor het buffet. Dat doet hij samen met zijn 72-jarige vader die nog in de keuken van het restaurant staat. Zoonlief ziet de opdracht als een kroon op het werk.

72 jaar

Kok Ids-Jan Leemans (72 jaar) heeft al voor hetere vuren gestaan. Hij heeft al eens 4,5 duizend sateetjes gemaakt voor een opdracht voor het filmfestival. Nog altijd vindt hij het werk uitdagend.

Familie en vrienden

Op de avond zelf krijgen vader en zoon hulp van vrienden en familie uit de Molukse gemeenschap. Molukse families hebben een traditie van het verzorgen van maaltijden voor grote groepen familie op trouwerijen en begrafenissen.



Beste van Nederland

In 2015 werd het Indische restaurant in Oost-Souburg nog uitgeroepen tot beste van Nederland. Ze kregen deze beoordeling van de website Indoweb.