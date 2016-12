FbtS: bomen groeien niet meer tot in de hemel (video)

Artistieke inhoud

Volgens festivaldirecteur Leo Hannewijk heeft de samenwerking met bioscoop Cine City geen invloed heeft op de artistieke inhoud van het festival. Maar hij weet wel dat er risico's aan kleven.



Nieuwe partners

De organisatie van Film by the Sea ligt dit jaar voor het eerst voor een groot deel bij bioscoop Cine City. Door de teruglopende subsidies en minder geld uit cultuurfondsen zocht Film by the Sea naar nieuwe partners en de bioscoop was bereid om te investeren in het festival.



'Vrij om te kiezen'

In de nieuwe samenwerking zorgt Film by the Sea voor het filmaanbod en de bioscoop verzorgt vervolgens de organisatie rondom het festival. Maar het festival is volgens beide samenwerkingspartners nog steeds volledig vrij om zelf het filmaanbod te kiezen.

CineCity XL

Het festival heeft er in vergelijking met vorig jaar ruim 700 stoelen bijgekregen met de bouw van de zaal Cine City XL.

Openingsfilm

Het festival opent vrijdagavond met de Nederlandse premiere van de film 'Florence Foster Jenkins'. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse sopraan met een grote wens om een beroemd zangeres te worden, terwijl ze geen enkele noot zuiver kon zingen. In de hoofdrollen Meryl streep en Hugh Grant.

Zie de trailer van de film hieronder

Film-en literatuur

Film By the Sea wordt dit jaar gehouden van 9 tot en met 18 september. Het festival staat landelijk vooral bekend om zijn film-en literatuurcompetitie. Een jury onder leiding van Adriaan van Dis kiest een winnaar uit 12 recente boekverfilmingen. De juryleden van dit jaar zijn regisseur André van Duren, cabaretier Yentl Schieman, schrijvers Jaap Robben, Annelies Verbeke en Saskia Noort en voormalig politicus Winnie Sorgdrager.



Wild Duck

Een van de thema's op het festival is Wild Duck. In veel boeken en films spelen familiegeheimen een rol. Gebeurtenissen uit het verleden die plotseling opduiken en levens veranderen of verwoesten. De titel Wild Duck is ontleend aan het toneelstuk Wilde Eend van Henrik Ibsen, dat meerdere keren werd verfilmd.



Omroep Zeeland

Omroep Zeeland doet uitgebreid verslag van Film by the Sea. Vanaf zaterdag 10 september is er na onze nieuwsuitzending elke dag een festivaljournaal en op radio en internet zijn er recensies van filmliefhebbers, gesprekken met filmmakers en de laatste nieuwtjes van het festival.