Film by the Sea van start in smoking (video)

VLISSINGEN - Over drie lopers - een blauwe, een groene en de bekende rode loper - schreed het chic geklede publiek de Vlissingse bioscoop binnen. De achttiende editie van Film by the Sea werd vrijdagavond feestelijk geopend met een openingsgala en de film 'Florence Foster Jenkins'.

Hoog bezoek

De openingsavond had enkele bekende bezoekers. Onder andere schrijfster Saskia Noort, acrice Liz Snojink, acteur Michiel Romeyn en commissaris van de Koning Han Polman waren vrijdagavond aanwezig in de bioscoop.

Openingsfilm

Ook de openingsfilm had een feestelijk tintje, het filmfestival opende met de film 'Florence Foster Jenkins', met in de hoofdrollen Meryl Streep en Hugh Grant. De film is gebaseerd het waargebeurde verhaal van de gelijknamige Amerikaanse sopraan die bekend stond om haar volledige gebrek aan zangtalent en haar grote wens om wereldberoemd te worden.

Omroep Zeeland

Omroep Zeeland doet uitgebreid verslag van Film by the Sea. Elke dag een festivaljournaal. Op radio en internet zijn er recensies van filmliefhebbers, gesprekken met filmmakers en de laatste nieuwtjes over het festival.



Film-en literatuur

Film By the Sea wordt dit jaar gehouden van 9 tot en met 18 september. Het festival staat landelijk vooral bekend om zijn film-en literatuurcompetitie. Een jury onder leiding van Adriaan van Dis kiest een winnaar uit 12 recente boekverfilmingen. De juryleden van dit jaar zijn regisseur André van Duren, cabaretier Yentl Schieman, schrijvers Jaap Robben, Annelies Verbeke en Saskia Noort en voormalig politicus Winnie Sorgdrager.



Wild Duck

Een van de thema's op het festival is Wild Duck. In veel boeken en films spelen familiegeheimen een rol. Gebeurtenissen uit het verleden die plotseling opduiken en levens veranderen of verwoesten. De titel Wild Duck is ontleend aan het toneelstuk Wilde Eend van Henrik Ibsen, dat meerdere keren werd verfilmd.