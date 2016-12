Siebelink: filmprijs gaat niet naar mij

Stemperiode

De schrijver reageerde verbaasd, omdat de stemperiode nog niet was afgelopen toen De Bezige Bij hem daarover inlichtte. "Ik kreeg een berichtje toen ik in de trein zat dat ik de prijs niet zou winnen", laat Siebelink weten. "Toen ik later thuis kwam, bleek dat ook mijn vrouw was gebeld."

Goede bedoelingen

Siebelink denkt dat hem de uitslag uit goede bedoelingen is verteld. "Dan weet ik dat ik niet die hele lange reis vanuit Ede hoef te maken naar Vlissingen. Maar of het nou waar is dat ik de prijs niet heb gewonnen, dat wacht ik maar even af."



'Heel raar'

De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, die over het stemmen gaat, reageert verrast. "Er is iets raars aan de hand", zegt Maud Aarsen van de stichting tegen het AD. "Wij hebben ook begrepen dat Jan Siebelink niet zou winnen en dat Publieke Werken wordt genoemd als de winnaar, maar dat is niet op feiten gebaseerd. De Parel is een publieksprijs en er kan nog tot middernacht worden gestemd."



Consternatie

Op sociale media verschenen verontwaardigde reacties op het bericht van het AD. Siebelink vindt het jammer dat er ophef over ontstaan is. "Ze waren juist zo lief om met me mee te denken dat ik niet naar Vlissingen hoefde te komen. Alle consternatie die hierdoor is ontstaan doet mij verdriet."