Russische film over christenextremist wint jongerenprijs

Verslaafd

The Student gaat over Venya, een middelbare scholier in Rusland, die verslaafd is aan de Bijbel. Hij raakt geobsedeerd door het heilige boek. Hij leest er voortdurend in en hij interpreteert de bijbelteksten met een fundamentalistische letterlijkheid.



Bijbelteksten

Iedereen om hem heen die in zijn ogen aan moreel verval lijdt, confronteert hij met fanatiek geciteerde bijbelteksten, tot op het extremisme af. Hoe kan religie, dat is gebaseerd op een zo goed mogelijk mens te zijn, toch zo gevaarlijk worden? Die vraag probeert de film te beantwoorden. En die thematiek viel bij de jongerenjury de smaak.



Jury

Die jury bestaat uit 25 jongeren van 15 tot 21 jaar die zich acht dagen lang onderdompelden in de films tijdens Film by the Sea. Zij bekeken en beoordeelden tien films. Om de juiste keuze te maken, kregen ze ook een week lang seminars over kritisch filmkijken, workshops in debatteren en mochten ze in overleg gaan met de vakjury. Uiteindelijk kozen ze The Student als hun favoriet, die film kreeg donderdagavond de Youth Jury Award uitgereikt.



'Virtuoos'

De jongerenjury noemt de film 'virtuoos en inspirerend' en prijst naast de 'lange, complexe en mooie cinematografie', ook de montage, de soundtrack en het acteerwerk. "Naast de indrukwekkende technieken die de film gebruikt, maken de inhoud en de kern ervan deze tot de meest intrigerende uit de selectie", schrijft de jury.



Sympathie

Volgens de jury is het een film die je aan het denken zet. "Het is een film die niet vraagt om je sympathie, maar om na te denken over jezelf en je omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat The Student mensen van onze generatie kan laten zien waartoe film in staat is."



Studenten

Naast de jongerenjury was er ook een studentenjury. Die bestond uit acht buitenlandse studenten van zowel University College Roosevelt als HZ University of Applied Sciences. Zij wezen de Colombiaanse film Between Sea and Land van Manolo Cruz als beste aan.

Opleiding​​

​Waar de jongerenjury zich een week lang volledig aan de films konden wijden, moesten de studenten het combineren met hun opleiding. Daarom kregen zij niet tien, maar acht films om te beoordelen.

​

​Landschappen

De winnaar is vooral beelden sterk, vindt de jury. "De landschappen waren prachtig, het camerawerk verbazingwekkend en het acteerwerk buitengewoon sterk. De personages maakten ons aan het lachen en aan het huilen. Het was een rollercoaster van emoties, een verhaal dat we niet zullen vergeten", aldus de jury.