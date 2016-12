'Original Bliss' wint Film- en Literatuuraward 2016 (video)

Eerste film

Original Bliss was de eerste film die de jury zag, afgelopen zaterdag. Volgens Van Dis maakte de jury kennis met een bijzondere filmtaal. "Vol geweld, maar zonder lijken, bloed en marteling. Beelden van vernield meubilair vertellen soms genoeg en kunnen aangrijpender zijn. De film zit vol prachtige shots, is knap gemonteerd en wordt gedragen door een groot actrice."



Genomineerden

De andere genomineerde boekverfilmingen waren Alone in Berlin, Fai bei sogni, Genius, Into the Forest, Ithaca, Light Between Oceans, Mal de Pierres, Moka, La Nouvelle Vie de Paul Sneijder, On the Other Side, Remainder en Shepherds and Butchers.



De Parel

Publieke werken kreeg de Parel, de publieksprijs voor de beste boekverfilming. De film gaat over vioolbouwer Vedder die z'n huis uit moet. Hij woont tegenover het pas gebouwde Amsterdam Centraal Station, en daar moet een hotel komen. Knielen op een bed violen, De Helleveeg, Beyond sleep en Schone handen waren de andere genomineerden voor de prijs.



Al bekend

Woensdag ging al het gerucht rond dat de prijs naar Publieke werken zou gaan. Schrijver Jan Siebelink zei toen dat zijn boek Knielen op een bed violen niet zou winnen. Dat had hij gehoord van uitgever de Bezige Bij.



Grand Acting Award

De prijs voor filmmakers en acteurs die iets bijzonders voor de filmwereld hebben betekend, ging zoals gepland naar Claudia Cardinale (78). Zij werd wereldberoemd door haar rol in Once upon a time in the west. Cardinale kreeg de prijs van Monic Hendrickx, die de award vorig jaar zelf won. Eerder ontvingen ook Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci en Jan Decleir en Rutger Hauer de award.

Sylvia Kristel Award

Voor de derde keer is ook de Sylvia Kristel Award uitgereikt. Die ging naar Nina de la Parra. Aan de award is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. De prijs is vernoemd naar actrice en beeldend kunstenaar Sylvia Kristel, die in 2012 overleed. De award is bedoeld voor iemand die de gedachte aan de filmactrice "als cultureel fenomeen en inspiratiebron doet voortleven".



Prix TV5MONDE

Juste la fin du monde kreeg de Prix TV5 Monde voor de beste Franstalige film. Die gaat over een jonge schrijver die terug naar huis gaat om te vertellen dat hij stervende is. De jury vond het een indrukwekkende en aangrijpende film met een sterke cast. De Prix TV5MONDE is een samenwerking tussen Film by the Sea en Alliance Française.