Film by the Sea trekt 43.300 bezoekers

Warm weer

De organisatie is er blij mee, omdat mensen ondanks het warme weer van vorige week, toch naar het filmfestival kwamen. Festivaldirecteur Leo Hannewijk spreekt van een "mooi festival met vele hoogtepunten".

Film en literatuur

"Met deze editie van Film by the Sea hebben we film en literatuur bij een breed publiek op een prettige wijze onder de aandacht gebracht", zegt Leo Hannewijk. "Wat natuurlijk ook goed is voor de provincie Zeeland."



Achttiende editie

Het was de achttiende keer dat Film by the Sea werd gehouden in de bioscoop van Vlissingen. Dit jaar won Original Bliss van regisseur Sven Taddicken de Film- en Literatuuraward op het festival.



Meer prijzen

Het festival is volgend jaar van 8 tot en met 17 september. Hannewijk wil dan nog meer filmprijzen uitreiken. "Ik kan me goed voorstellen dat er een prijs voor de beste acteur en beste actrice bij komt."