Voorarrest verdachten Vlissingen verlengd

VLISSINGEN - Het voorarrest van de twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige man in Vlissingen, is met veertien dagen verlengd.

Dood in woning

De twee worden in verband gebracht met de gewelddadige dood van een bewoner van de Anjelierenlaan in Vlissingen, vorige week donderdag. De 26-jarige man werd 's ochtends dood in zijn woning gevonden. Kort daarop werd een 32-jarige man opgepakt, diezelfde avond werd nog een 32-jarige man gearresteerd.



