Jonge Vlissinger beroofd van zijn geld

VLISSINGEN - Een 17-jarige Vlissinger is woensdagavond door twee mannen beroofd van zijn geld. De jongen fietste door de Minister Lelystraat in Vlissingen toen hij rond 21.30 uur werd klemgereden door twee mannen op een scooter.

Bedreiging met wapen

De twee mannen bedreigden de 17-jarige jongen met een wapen. Vervolgens is het tweetal in onbekende richting weggereden.



Signalement

De politie is op zoek naar eventuele getuigen van de beroving. Op de website van de politie is een uitgebreid signalement van de twee overvallers en hun scooter gezet.