Mannen aangehouden na scheuren door Vlissingen

Veel uitgaand publiek

Surveillerende agenten zagen de mannen rond half vijf op hoge snelheid de Nieuwendijk opdraaien. Op dat moment liep er nog veel uitgaand publiek op straat. De agenten zetten de achtervolging in, maar de man reageerde niet op het stopteken.



Macht over het stuur kwijt

In de Nieuwstraat raakte de bestuurder van de auto - een 25-jarige Vlissinger - uiteindelijk de macht over het stuur kwijt. Ter hoogte van de Lombardstraat botste de man op het paaltje. Na de botsing zette hij het op een lopen.



Dok van Perry

De bijrijder in de auto kon wel direct aangehouden. Dat was een 23-jarige man uit Oost-Souburg. De bestuurder wordt later door andere agenten bij het Dok van Perry gevonden. De man wilde op dat moment net tegen een gevel gaan plassen. Beide mannen zijn meegenomen naar cellencomplex Torentijd.