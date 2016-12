Nog een verdachte aangehouden na steekpartij Vlissingen

Eerdere aanhoudingen

Kort na het incident werden twee mannen aangehouden. Een van de verdachte (20 jaar) is inmiddels geen verdachte meer in het onderzoek. De andere man is nog wel een verdacht maar zit niet meer vast. De 25-jarige man die nu is aangehouden wordt vrijdag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.



Gewond

Bij het steekincident raakte een man van 22 uit Oost-Souburg gewond.



