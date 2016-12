'Elk jaar van de Contacta was de moeite waard' (video)

GOES - Wat begon als een kleine bedrijvenbeurs in een veilinghal is uitgegroeid tot de grootste netwerkbeurs in Zuidwest-Nederland. En die barst volgende week weer los; de Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Dit jaar is de dertigste editie van de beurs.

Ben Flore was in de jaren tachtig een van de organisatoren van wat toen officieel de Bedrijven Contactdagen heette, maar al snel Contacta werd genoemd. Het viel niet mee de eerste jaren om voldoende bedrijven te interesseren voor de beurs. Er werd zelfs wel eens aan jaar overgeslagen.



'Kat uit de boom kijken'

"Het was iets onbekends. Veel bedrijfseigenaren wilden eerst de kat uit de boom kijken, voordat ze tijd en geld staken in iets vaags als contacten leggen", zegt Flore. "De ommezwaai kwam begin jaren negentig. Toen werden we opeens gebeld door bedrijven die ook mee wilden doen."

Lange termijn

Ondernemer Ad Franse heeft met zijn bedrijf vele keren een stand bevolkt bij Contacta. "In het begin hadden we weinig verwachtingen van een bedrijvenbeurs. Later hebben we geleerd dat het huren van een stand op zo'n beurs een investering is op de lange termijn."



'Plek voor nieuwe contacten'

"Je moet niet verwachten dat je op de beurs zelf al grote contracten tekent met nieuwe klanten. Het is veel meer een plek waar je heel veel contacten opdoet waarvan er op den duur enkelen echt iets opleveren. Maar als we terug kijken, is het elk jaar de moeite waard waard geweest", aldus Franse.

Omroep Zeeland

Omroep Zeeland doet van dinsdag 8 november tot en met donderdag 10 november verslag van de beurs op radio (tussen 16.00 en 19.00 uur) en televisie (vanaf 17.15 uur een speciaal programma rondom Contacta). Houd onze Contactapagina in de gaten voor het laatste nieuws.