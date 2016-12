Bever Innovations wint Emergo 2016 met slimme verlichting

GOES - Bever Innovations heeft de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo in de wacht gesleept. Het bedrijf uit Zierikzee won de prijs met zijn slimme verlichtingsoplossingen voor tankstations. De prijs werd woensdagavond op de netwerkbeurs Contacta uitgereikt.

Slimme verlichting

Onmisbaar voor automobilisten: de borden langs de snelweg met diesel- en benzineprijzen. Ze worden verlicht met 'intelligente ledverlichting' van Bever Innovations.



Feller branden

Die intelligente verlichting kan nog veel meer. Zo gaan de lampen van het tankstation wat harder branden als er een auto aan komt rijden om te tanken. Op de momenten dat er geen klanten zijn, branden de lampen wat zachter. Dat is niet alleen kostenbesparend voor de tankstations, ook het milieu heeft er baat bij.

Emergo

De Emergo wordt ieder jaar uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Naast Bever Innovations behoren Allplast BV uit Tholen, Delmeco Fishing Technology BV uit Colijnsplaat, Kraker Trailers BV uit Axel en Lubo International uit Kortgene tot de genomineerden van 2016.



Juryoordeel

De genomineerden werden getoetst op onder andere impact, originaliteit en groeiambitie. Het Zierikzeese bedrijf werd samen met de vier andere genomineerden getoetst op onder andere impact, originaliteit en groeiambitie. Volgens de tienkoppige vakjury scoorde Bever Innovations op alle fronten het hoogst. "Het totaalconcept staat als een huis", aldus een van de juryleden.

Publieksprijs

Dat vond het publiek ook. Bever Innovations ontving via de website van Omroep Zeeland het hoogste percentage van de online publieksstemmen en nam dus ook de publieksprijs mee naar huis: een gedenkplaat voor aan de muur en eeuwige roem.



Succesvolle innovatie

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo werd dit jaar voor de 13e keer georganiseerd en uitgereikt op de netwerkbeurs Contacta. Het is een initiatief van de Provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel, HZ University of Applied Science, Kamer van Koophandel, Dok41 en Kenniswerf Zeeland.