Vuurwapen en coke gevonden in huis Vlissinger

VLISSINGEN - De politie heeft woensdagochtend een inval gedaan in een woning aan de Hercules Segherslaan in Vlissingen. Er werden een vuurwapen gevonden en harddrugs.

Aanhouding

De bewoner van het huis is aangehouden. Hij is naar Torentijd gebracht om verhoord te worden.



Melding

De politie had een melding gekregen dat de bewoner een vuurwapen in zijn bezit zou hebben. Tijdens de huiszoeking die volgde werden ook cocaïne en hasj gevonden.