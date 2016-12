Sail de Ruyter krijgt ondanks succes 2013 geen vervolg (video)

Succesvol

Meteen na de succesvolle laatste editie van Sail de Ruyter in 2013 kon de organisatie van de overheden en het bedrijfsleven onvoldoende geld binnenhalen voor een volgende Sail de Ruyter in 2019. In 2013 kwamen meer dan 300.000 mensen naar het grootste evenement in Zeeland naar Vlissingen.



Geen draagvlak

Na veel overleg heeft het bestuur van de stichting moeten concluderen dat er geen financiële mogelijkheden zijn om zijn activiteiten, het organiseren van Sail de Ruyter en Vlissingen Maritiem, de komende jaren voort te zetten. Organisator Dick Schipper: "Het bestuur van de stichting heeft, na uitgebreid onderzoek, definitief moeten vaststellen dat het financiële en organisatorische draagvlak voor maritieme evenementen van deze omvang momenteel niet is te realiseren".

(Foto: Ria Brasser)



Budget van één miljoen

Om een volgende Sail te organiseren met de grootte en kwaliteit van de editie 2013, was een budget van 1,2 miljoen euro nodig. "Provincie en gemeente Vlissingen wilden 500.000 euro vrijstellen, en wij moesten daar nog 7 ton bij op zien te krijgen en dat is dus niet gelukt", aldus een teleurgestelde Schipper. Dat lijkt nu dus niet haalbaar, ook al brengen de honderdduizenden bezoekers uiteindelijk miljoenen euro’s economisch rendement. Maar dat geld dat voor het grootste gedeelte naar de horeca, en dus niet naar bedrijven die en financiële bijdrage leverden in het verleden. Het bleek ook niet haalbaar om de opening van de ‘Michiel Adriaanszoons de Ruyter’-kazerne of de ingebruikname van de nieuwe zeesluis in Terneuzen luister bij te zetten met een nieuwe Sail.



Slapende stichting

Als gevolg daarvan is besloten de activiteiten van de stichting Sail de Ruyter af te bouwen en de stichting 'slapend' te maken. Het bestuur hoopt hiermee in de toekomst een eventuele herstart te vereenvoudigen en de opgedane kennis, ervaring en het netwerk te behouden.