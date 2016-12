Automobiliste rijdt man aan op zebrapad in Vlissingen

VLISSINGEN - De politie heeft in de Scheldestraat in Vlissingen zaterdagavond een 69-jarige Vlissingse aangehouden voor het aanrijden van een 68-jarige plaatsgenoot op een zebrapad.

Zebrapad

Het slachtoffer stak rond 19.50 uur over bij een zebrapad op de hoek van de Scheldestraat en de De Willem Ruysstraat. Daar werd hij aangereden door de automobiliste. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw is naar het politiebureau meegenomen voor verhoor.