OM eist 2,5 jaar tegen Vlissingse (21) in Zeeuwse zedenzaak

Fout

De officier van justitie vindt dat er bijzondere omstandigheden zijn. Zo blijkt dat de Vlissingse volgens een psychologisch rapport verminderd toerekeningsvatbaar en naïef is. Maar de verdachte wist ook dat wat zij deed niet kon en dat ze fout zat.



Spijt

De verdachte zelf betoonde spijt in de rechtszaal. Ze verklaarde zelf slachtoffer te zijn van de medeverdachte uit Velp, die maandag terecht stond. Ook zei de verdachte vrouw het erg te vinden dat het slachtoffer waarschijnlijk nooit meer kinderen kan krijgen vanwege de geslachtsziektes die ze opliep. Ze moest namelijk onbeschermde seks hebben met klanten die daar extra voor betaalden.



Bitch

De Vlissingse verdachte schaamt zich voor wat er is gebeurd. De voorzitter van de rechtbank wees haar erop dat zij tijdens de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken wel erg 'bitcherig' klonk.



Naaktfoto's

De advocaat van de Vlissingse verdachte pleitte voor een celstraf die gelijk is aan het voorarrest van 44 dagen en een werkstraf. De verdachte heeft weliswaar naaktfoto's van het slachtoffer op de sekssite Kinky.nl gezet, maar zonder het tonen van haar gezicht en zonder alle seksuele handelingen in de advertentie te zetten, aldus de advocaat. Ook het haar van het slachtoffer heeft de Vlissingse verdachte niet afgeknipt, zegt de raadsman. Volgens het slachtoffer is dit wel zo en is dat een van de ergste momenten die zij zich herinnert.



Op 19 december doet de rechtbank uitspraak.



Lees ook:

- OM eist celstraffen in grote Zeeuwse zedenzaak

- Ex-prostituee schrikt nog bijna elke nacht wakker