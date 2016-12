Hontenisse en VC Vlissingen bekeren verder

Simpele zege

Vlissingen had weinig moeite met de Brabantse derdeklasser Gilze. Al na twee minuten opende Quincy Gooding de score en halverwege de eerste helft scoorde Regilio Pinas 2-0. In de tweede helft bracht invaller Yves Nyemb de 3-0 eindstand op het bord.



Spannend

Bij Hontenisse-Terneuzen was het wel spannend. In de eerste helft zette Tom Rijk de thuisploeg uit Kloosterzande vanaf elf meter op voorsprong. Na een uur spelen tekende Marc Verweij voor de gelijkmaker. 1-1 was ook de eindstand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die nam Hontenisse net iets beter (5-4).



Nog vier clubs

In de vierde ronde van het districtsbekertoernooi zijn nog vier Zeeuwse clubs over. Hontenisse gaat op bezoek bij DOSKO, VC Vlissingen ontvangt De Noormannen uit Westkapelle en hoofdklasser Hoek speelt uit tegen Oranje Wit. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend van 17 en 18 december.